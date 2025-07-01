Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
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Hz. Muhammed'e yönelik çirkin bir karikatür yayımlayan Leman dergisi hakkında soruşturma başlatılmasının ardından siyasilerden peş peşe tepkiler geliyor. CHP'de Mansur Yavaş, "İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir" derken Genel Başkan Özgür Özel ise, "Ben baktığımda Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum" dedi.

Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik skandal karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çizimi yapan D.P, grafiker C.O, yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A.Y'nin gözaltına alındığını açıkladı.

YAVAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Skandal karikatüre tepki yağarken Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Leman dergisinin karikatürüne ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, "İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir" dedi. Yavaş, "Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN OLMALIYIZ

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar. İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir. Çünkü bu topraklarda birlikte yaşamanın, bir arada kalmanın en güçlü harcı; karşılıklı saygı ve sağduyudur. Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır. Bu nedenle bizler; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız. Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur."

ÖZGÜR ÖZEL: KANATLAR TAKILMIŞ MELEK GÖRÜYORUM

İstanbul'da bir etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada skandal karikatürün yayımlandığı Leman dergisini savundu. Özel, " Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum, bir başka öldürülmüş melekle karşılaşıyor, gökyüzünde tanışıyorlar "Selamın Aleyküm ben Muhammet' diyor. Orada Muhammed, Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz. Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur, gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli'dir. 'Peygamberlerin adını alanlar ölüyor' diye resmedilmiş bir karikatür ama kolay! Saldırın LeMan'a! Hz.Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMem Mem:

Özgur Özel çok guzel ve doğru yorumlamış. Karikaturde kast yok.

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Haber Yorumlarışaban kocaman:

Senin kör gözlerin Neyi görüyor ki

Yorum Beğen308
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Haber YorumlarıOrhan Dik :

Yahu Özgür Özel, karikatür internette olmasa. Dersinki çocukların isimleri evet. Ama sakallı çizilmiş çocuk mu olur...

Yorum Beğen203
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Özgür Özel bir si. git ya... Bir tarafta bir tarafa Hz Musayı diğer tarafa da Hz Muhammedi karikatürize etmiş. Hz Muhammed'in karikatürünün çizilemeyeceğini kundaktaki bebekler bile bilir ama sen ve senin zihniyetindekiler ama masum ama bunda bir şey yok deyip insanın aklıyla alay ediyorsunuz. Leman dergisi kaç gün önce seni ziyaret etmiş belki de sen bu fitneyi sokmuşsun insanların arasına.

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Özgür için sınıtı olmaya bilir,, Konu Müslümanların Peygamberine yapılmış bir saygısızlık, bu yapılan saygısızlığa Müslüman olanlar tepki gösterir , diğer din ve inançlara sahip olan insanlara ne diyebilirizki....!!!!!

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