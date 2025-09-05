Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018'de şehit olmuş

Mersin'de görev yapan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş olması sonucu şehit oldu. Şehidin babasının da 2018 yılında görevdeyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silah arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Karapınar, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru için yarın tören düzenleneceği, ardından da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanacağı öğrenildi.

Babası da 2018 yılında şehit olmuş

Şehit Mustafa Karapınar'ın babası Ali Karapınar'ın da özel hareket polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşındayken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olduğu ortaya çıktı. Şehidin naaşını da o dönem meslektaşlarının yanı sıra oğlu Mustafa'nın omuzlarında taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sonucu şehit olan Mustafa Karapınar'ın, Kahramanmaraş'ta bulunan Şeyhadil Şehitliğindeki babasının kabrinin yanına defnedileceği belirtildi. - MERSİN