Ozan Güven'in hapis cezası ve şiddet konuları Magazin Bahane programında tartışıldı

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane'nin son bölümünde gündem, oyuncu Ozan Güven'in aldığı hapis cezası oldu. "Kadına şiddet asla kabul edilemez" mesajı öne çıkarken, ünlü isimlerin karıştığı benzer olaylar, adaletin çifte standardı ve medya linç kültürü masaya yatırıldı. Kalaycıoğlu, "Şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da tehlikeli" derken; Solaker, "Kadına da erkeğe de uygulanan her türlü şiddetin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

KADINA VE ERKEĞE ŞİDDET: "HERKES ÖNCE KENDİNİ KONTROL ETMEYİ ÖĞRENMELİ"

Programda Ozan Güven'in 45 günlük cezası, Türkiye'de şiddetle mücadele konusundaki farkındalığı yeniden gündeme taşıdı. Hakan Solaker, "Hiçbir tartışma şiddeti meşrulaştıramaz, doğru tanı ve otokontrol hayat kurtarır" dedi. Gökay Kalaycıoğlu ise, "Kadınlar kadar erkekler de bazen şiddete maruz kalabiliyor, bunu da konuşmalıyız" sözleriyle tartışmaya farklı bir bakış getirdi.

İkilinin ortak görüşü, eğitim ve farkındalığın artırılması gerektiği yönündeydi. "Sinir kontrolü eğitimi toplumda yaygınlaşmalı, evdeki küçük tartışmalar bile ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadeleriyle, şiddetin temelinde iletişim eksikliğine dikkat çekildi.

ÜNLÜLER DÜNYASINDA ADALET TARTIŞMASI: "İBRET-İ ALEM İÇİN CEZA VERİLMEMELİ"

Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, programda yalnızca Ozan Güven'i değil, geçmişte benzer olaylarla gündeme gelen isimleri de değerlendirdi. Kalaycıoğlu, "Bir dönemin uyuşturucu sembolü Deniz Seki oldu, şimdi de kadına şiddet deyince Ozan Güven akla geliyor. Ama neden hep aynı kişiler seçiliyor?" diye sordu.

Solaker ise, "Bir hata yapan herkes ibret olsun diye linç edilmemeli. Adalet herkes için eşit olmalı" dedi. Programda ayrıca Dilan Polat, Ahmet Kural, Sıla ve Cem Yılmaz gibi isimler de örnek gösterilerek, medyanın yargı üzerindeki etkisi tartışıldı.

SERKAN KAYA SAHNESİNE ÖVGÜ: "GERÇEKTEN SAHNEYİ DOMİNE EDİYOR"

Programın sonunda Hakan Solaker, hafta sonunda izlediği Serkan Kaya konserini değerlendirerek, "İki saatten fazla sahnede kaldı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı" dedi. Solaker, sanatçının İbrahim Tatlıses'e benzetilmesiyle ilgili iddialara da değinerek, "Serkan Kaya sahnede kendi kimliğini gösterdi, iddialardan rahatsız olduğu için Tatlıses şarkılarını söylemiyor" ifadelerini kullandı.