Haberler

Ozan Güven'in hapis cezası ve şiddet konuları Magazin Bahane programında tartışıldı

Ozan Güven'in hapis cezası ve şiddet konuları Magazin Bahane programında tartışıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, oyuncu Ozan Güven'in kadına şiddet davasında aldığı 45 günlük hapis cezasını değerlendirdi. Programda ünlü isimler, kadına şiddet vakaları ve magazin dünyasındaki adalet anlayışı tartışıldı.

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane'nin son bölümünde gündem, oyuncu Ozan Güven'in aldığı hapis cezası oldu. "Kadına şiddet asla kabul edilemez" mesajı öne çıkarken, ünlü isimlerin karıştığı benzer olaylar, adaletin çifte standardı ve medya linç kültürü masaya yatırıldı. Kalaycıoğlu, "Şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da tehlikeli" derken; Solaker, "Kadına da erkeğe de uygulanan her türlü şiddetin karşısındayız" ifadelerini kullandı.

KADINA VE ERKEĞE ŞİDDET: "HERKES ÖNCE KENDİNİ KONTROL ETMEYİ ÖĞRENMELİ"

Programda Ozan Güven'in 45 günlük cezası, Türkiye'de şiddetle mücadele konusundaki farkındalığı yeniden gündeme taşıdı. Hakan Solaker, "Hiçbir tartışma şiddeti meşrulaştıramaz, doğru tanı ve otokontrol hayat kurtarır" dedi. Gökay Kalaycıoğlu ise, "Kadınlar kadar erkekler de bazen şiddete maruz kalabiliyor, bunu da konuşmalıyız" sözleriyle tartışmaya farklı bir bakış getirdi.

İkilinin ortak görüşü, eğitim ve farkındalığın artırılması gerektiği yönündeydi. "Sinir kontrolü eğitimi toplumda yaygınlaşmalı, evdeki küçük tartışmalar bile ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadeleriyle, şiddetin temelinde iletişim eksikliğine dikkat çekildi.

ÜNLÜLER DÜNYASINDA ADALET TARTIŞMASI: "İBRET-İ ALEM İÇİN CEZA VERİLMEMELİ"

Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, programda yalnızca Ozan Güven'i değil, geçmişte benzer olaylarla gündeme gelen isimleri de değerlendirdi. Kalaycıoğlu, "Bir dönemin uyuşturucu sembolü Deniz Seki oldu, şimdi de kadına şiddet deyince Ozan Güven akla geliyor. Ama neden hep aynı kişiler seçiliyor?" diye sordu.

Solaker ise, "Bir hata yapan herkes ibret olsun diye linç edilmemeli. Adalet herkes için eşit olmalı" dedi. Programda ayrıca Dilan Polat, Ahmet Kural, Sıla ve Cem Yılmaz gibi isimler de örnek gösterilerek, medyanın yargı üzerindeki etkisi tartışıldı.

SERKAN KAYA SAHNESİNE ÖVGÜ: "GERÇEKTEN SAHNEYİ DOMİNE EDİYOR"

Programın sonunda Hakan Solaker, hafta sonunda izlediği Serkan Kaya konserini değerlendirerek, "İki saatten fazla sahnede kaldı, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı" dedi. Solaker, sanatçının İbrahim Tatlıses'e benzetilmesiyle ilgili iddialara da değinerek, "Serkan Kaya sahnede kendi kimliğini gösterdi, iddialardan rahatsız olduğu için Tatlıses şarkılarını söylemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Berkan Tayfun - 3.Sayfa
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan PKK'nın çekilme kararına ilk yorum

Erdoğan'ın başdanışmanından tarihi karara ilişkin ilk yorum
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar

Bakanlıktan ülkeye girişi kısıtlanan 3 ürün grubu için yeni karar
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.