Oyuncu Metin Yıldız'dan İmamoğlu sessizliğine yanıt: Çok yoğunum

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle tanınan Metin Yıldız, tutuklanan Ekrem İmamoğlu için neden sessiz kaldığı eleştirilerine yanıt verdi. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesini paylaşan Metin Yıldız, sessizliğinin nedeni olarak film için İmamoğlu'nu aradığını, İmamoğlu'nun ise telefonlarını açmadığını öne sürerek gerekçe gösterdi.

"KENDİSİNE OY VERMEK İÇİN 2 BİN KM YOL YAPTIM"

Henüz kimse yokken İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten Yıldız, "Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım, bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri. O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu." paylaşımını yaptı.

"ÇOK YOĞUNUM"

Yıldız, "Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa çok yoğunum" yanıtını verdi.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Merhaba Arkadaşlar

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde.. Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..

Neden mi Söyleyeyim ;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz..

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım..

Kazandı

Aramadım Bir talepte bulunmadım..

2019'da Fatsa'daydım pandemi vardı Her Şey çok Güzel Olacak dedi inandım Anamı Babamı bıraktım 2000km yol yaptım oy verdim..

Kazandı

İki sene sonra

Bir sinema filmi Sanat için aradım Açmadı

Mesaj Attım

Dönmedi

Kalemini Aradım

Yazmadı

Cevap geldi

Beyefendi Yoğun

Tekrar aradım

Çok yoğun

Mail attım

Maalesef çok çok çok yoğun kendileri..

Beş senedir Yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine..

Bakıyorum

O gün yanında olmayanlar etrafında hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler:)

Şimdi buraya yazıyorum Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere..

Soran olursa da söyleyin..

Çok Yoğunum.."