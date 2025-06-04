Oyuncakta zehirli madde tespiti, Bakanlık her yerden toplatıyor

Oyuncakta zehirli madde tespiti, Bakanlık her yerden toplatıyor
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Ticaret Bakanlığı sağlık açısından tehlike oluşturan ürünleri ifşa ettiği GÜBİS listesini güncelledi. "Baba" marka slime oyuncakta arsenik, bor ve kurşun tespit edildi. Bakanlık bunun üzerine oyuncağın piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye eklenen biryumuşak oyuncağın (Slime) hem piyasaya arzının yasaklatılmasına hem de piyasan toplatılmasına karar verdi.

Oyuncakta zehirli madde tespiti, Bakanlık her yerden toplatıyor

OYUNCAKTA ZEHİRLİ MADDE TESPİTİ

Listede "Baba" markasına ait slime üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde toksik ağır metaller (Arsenik, bor, kurşun) tespit edildi. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti ebeveynleri ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.

Oyuncakta zehirli madde tespiti, Bakanlık her yerden toplatıyor

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık kimyasal risk taşıyan oyuncağın piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi. Bakanlık, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" mevzuatları uyarınca kararın alındığını aktardı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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