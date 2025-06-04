Oyuncakta zehirli madde tespiti, Bakanlık her yerden toplatıyor
Ticaret Bakanlığı sağlık açısından tehlike oluşturan ürünleri ifşa ettiği GÜBİS listesini güncelledi. "Baba" marka slime oyuncakta arsenik, bor ve kurşun tespit edildi. Bakanlık bunun üzerine oyuncağın piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye eklenen biryumuşak oyuncağın (Slime) hem piyasaya arzının yasaklatılmasına hem de piyasan toplatılmasına karar verdi.
OYUNCAKTA ZEHİRLİ MADDE TESPİTİ
Listede "Baba" markasına ait slime üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde toksik ağır metaller (Arsenik, bor, kurşun) tespit edildi. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti ebeveynleri ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bakanlık kimyasal risk taşıyan oyuncağın piyasaya arzının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verdi. Bakanlık, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" mevzuatları uyarınca kararın alındığını aktardı.