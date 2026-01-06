Haberler

Pendik'te oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Pendik'te oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik Kaynarca'da bir kuyumcu dükkanına oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan 59 yaşındaki şüpheli L.İ., dükkan sahibini tehdit ederek arbedeye neden olduktan sonra yakalandı ve tutuklandı.

Pendik Kaynarca'da bir kuyumcu dükkanına oyuncak silahla soygun girişiminde bulunan ve dükkan sahibini tehdit ederek arbedeye neden olan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 2 Ocak tarihinde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde silahlı yağma olayının belirlenmesi üzerine çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, bir erkek şahsın iş yerine girerek elinde bulunan silah ile iş yeri sahibini tehdit ettiği, aralarında arbede yaşandığı, yağma olayının teşebbüste kalarak şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı, devamında olay sırasında kullandığı kıyafet ve suç unsurlarını değiştirerek uzaklaştığı belirlendi. Şüpheli şahsın tespitine yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın L.İ. (59) isimli şahıs olduğu tespit edilirken, 4 Ocak tarihinde Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, 5 Ocak'ta "Yağma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öte yandan, şüpheli L.İ.'nin dükkan sahibine "Çantaya ne varsa doldur" diyerek oyuncak silah doğrulttuğu ve tehdit ettiği soygun anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Rozeti Erdoğan takacak

Bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırdı, rozeti Erdoğan takacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler

Camideki vahşetin sanığı, duruşmada tehdit savurdu: Asıl caniyi...
Kürsüde trans halterci taklidi yapan Trump'ın hareketleri akılalmaz

Bu akılalmaz hareketleri, tüm dünya izledi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
7 yıldır aranan firari Bodrum'da yakalandı

7 yıldır aranıyordu, kaçış benzinlikte son buldu
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi