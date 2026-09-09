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Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada

Otoyolda seyreden aracın tamponu koptu: O anlar kamerada
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yüksek hızda seyreden SUV tipi aracın tamponu rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yüksek hızda seyreden SUV tipi aracın tamponu rüzgarın etkisiyle koparak yola savruldu. Sürücünün durumu fark ederek aracı emniyet şeridine çekmesiyle muhtemel bir kazanın önüne geçildi. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Anadolu Otoyolu Sapanca - Adapazarı yönü Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan SUV tipi bir aracın tampon kısmı, yüksek hız ve rüzgarın etkisiyle gevşeyerek yerinden çıktı. Bir süre sallandıktan sonra kopan tampon parçası yola savrularak trafikte tehlike oluşturdu. Durumu fark eden sürücü, aracını güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekerek durdurdu.

Araç kamerasına yansıdı

Olay anı, aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Aracın sol şeritte normal şekilde seyir ettiği anlar, tamponun yavaşça araçtan ayrılması, tamponun rüzgarın etkisiyle sallanması, bir parçanın kopup yola savrulması ve sürücünün durumu fark edip güvenli şekilde aracını yolun kenarına çektiği anlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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