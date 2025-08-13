Otoyolda Kamyon Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda seyreden bir kamyon, Orhangazi çıkışı yakınlarında yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyona ekipler müdahale ediyor.

Olay, gece yarısından hemen sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gebze Orhangazi İzmir otoyolunda Bursa istikametine seyir halinde olan, Ramazan Altıntop yönetimindeki kargo kamyonu bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine otoyola itfaiye ekipleri yönlendirildi. Orhangazi çıkışı yakınlarındaki olayda alevler kısa sürede tüm kamyonu sardı. Rüzgarında etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. - BURSA