Motokurye arkadaşını öldüren sanığa 11 yıl 3 ay hapis

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otoparkta tartıştığı mesai arkadaşı motokuryeyi bıçaklayarak öldüren sanık, "Bilerek öldürmedim, cani değilim" dedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken mahkeme heyeti; kasten yaralama sonucu öldürmeye sebep olma suçundan iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Olay, 20 Ocak'ta Körfez Mahallesi Berk Sokak'taki kapalı otoparkta meydana geldi. Arda K., otoparkta arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Arda K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım'ı karnından yaraladı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sanık emniyet ifadesinde şaka amacıyla motosikleti arkadaşının üstüne sürdüğünü ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Arda K. ile maktul Ferhat Ozan Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Cani değilim"

Mütalaaya karşı söyleyecekleri sorulan sanık, "Ben sadece kendimi savunmak istedim. Üst sınırdan lehe indirimlerin uygulanmasını talep ediyorum. Cani değilim, kasten öldürmek istemedim. Keşke bu olay yaşanmasaydı" diye konuştu.

11 yıl 3 ay hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eylemini 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' kapsamında değerlendirerek, sanığı 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri uygulayarak 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İlk celse verdiği ifade

İlk celse savunma yapan tutuklu sanık Arda K., maktul Ferhat Ozan Yıldırım ile aynı şirkette kurye olarak çalıştıklarını ve aralarında herhangi husumet bulunmadığını söylemişti. Sanık, olay günü yaşananlara ilişkin ise şu iddialarda bulunmuştu:

"Olay günü, motosikleti onun üzerine sürdüğümü iddia ederek motosikletime tekme atarak küfür etti. Aramızda küfürleşme oldu. Daha sonra kavga ettik. Kendisi benden cüsse olarak büyük. Beni motosiklete doğru ittirince ben de onu korkutmak amacıyla sepette bulunan bıçağı aldım. Bıçağı ilk seferde vurmadım. Boğuşmaya devam ediyorduk. Bana tekme atmaya çalışınca bıçak bacağına geldi. Sesi duyanlar bizi ayırmaya çalıştı. Ferhat asansöre doğru gitti. Ardından bacağındaki kanı görünce geri geldi. Boğazıma sarılarak, 'Seni öldüreceğim, geberteceğim' dedi. Nefessiz kaldım ve bıçağı bir kez savurdum. Bunun üzerine beni bırakarak yere uzandı. Ben hemen tampon yapmaya başladım. Amacım öldürmek değildi. Keşke ben ölseydim. Öğlen beraber yemek yemiştik, çok pişmanım." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı