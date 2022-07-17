"Park yeri" tartışmasında komşusunu öldürdü! Maktulün 40'ı çıkmadan tahliye oldu - Haberler

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"Park yeri" tartışmasında komşusunu öldürdü! Maktulün 40'ı çıkmadan tahliye oldu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 'otopark yeri' yüzünden tartıştığı komşusu Lokman Cört'ün (32) ölümüne, kardeşi Nezir Cört'ün (24) de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Özdemir, 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Bursa'da 7 Haziran günü, Lokman ve Nezir Cört kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Özdemir ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman Cört vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman Cört kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de Hüseyin Özdemir ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

"AMACIM YARALAMAK VE KORKUTMAKTI"

Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise ifadesinde; eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Özdemir, Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil; yaralamak ve korkutmaktı dedi.

NÖBETÇİ MAHKEME 4 GEREKÇE SIRALADI

İfadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Özdemir tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Özdemir'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öldürülen Lokman Cört'ün avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Özdemir'in, ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Hüseyin Özdemir 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (7)

ismail salkım:

Okadar takip et tahrik et öldürünce de niye öldürdün bırak işte olmuş birkere anlaş uzlaş ama olmaz illa dövecek sövecek elin adamıda öldürür atar işte

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Başka Murat:

Korku insana herşeyi yaptırır. Öldüren kişinin psikolojisi o an onu farklı bir insana çevirmiş. Adam öleceğini bile düşünmüştür. Peşinde dolanan ve ona zarar verecek insanlar var. Adamı adeta mecbur bırakmışlar. Bence karar yerinde.

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RED AKNi:

doğru karar vermiş adamın arabasına saldırın sonra takip edin dövecek misiniz öldürecek misiniz artık uzun süre takip etmişsiniz adamı mazlum gördünüz muhtemelen o da sizi bi cırmaladı ağır tahriktir bu

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