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Manavgat'ta kavşak kazası: 1 yaralı

Manavgat'ta kavşak kazası: 1 yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kızılağaç Turizm Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çek Cumhuriyeti vatandaşı Zuzana Vojtachova'nın kullandığı 07 BNR 216 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip kavşaktan dönüş yapmakta olan Ünal Gezer'in kullandığı 34 KJF 502 plakalı otomobilin çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 34 KJF 502 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Doruk Gezer yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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