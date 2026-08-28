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Bursa'da Direğe Çarpan Sürücü Yaralandı

Bursa'da Direğe Çarpan Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol seçiminde geciken bir sürücü, otomobiliyle direğe çarptı. Direksiyonda sıkışan sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da yol seçimi yaparken geciken sürücü direğe çarparak yaralandı. Direksiyonda sıkışan sürücü kurtarıldı.

Kaza Osmangazi ilçesi Santral Garaj mahallesi Stadyum caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü 34 NBY 671 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yol seçimi yaptığı sırada gecikince direğe çarptı. Sürücü direksiyonda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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