Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçarak hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Mersin'de Rus bir sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan karşıya geçen şahsa çarparak ölümüne neden oldu. Kaza anında yayanın metrelerce havaya uçup 4-5 takla atarak düşmesi kameraya saniye saniye yansıdı. Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Çamlık mevkiinde Rus Alex Mikisov idaresindeki yabancı plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kasım Kozak'a çarptı. TAKLALAR ATARAK DÜŞTÜ Çarpmanın etkisi ile metrelerce havaya fırlayan Kozak, 4-5 takla atarak yaklaşık 10 metre ileriye düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen trafiği durdurup, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kozak'a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kozak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde inceleme yaparak, Rus sürücüyü gözaltına aldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mersin Rusya 3. Sayfa Haberler

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