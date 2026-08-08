Haberler

Bisikletli Sürücü Çarpılıp Kaçılan Kazada Ölü Bulundu

Bisikletli Sürücü Çarpılıp Kaçılan Kazada Ölü Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu’nun Araç ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü, yol kenarındaki ağacın altında ölü bulundu.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü, yol kenarındaki ağacın altında ölü bulundu. Jandarma ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaza, Araç ilçesi Karabük-Kastamonu karayolu Yeşilova köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten bisikletiyle Samsun'a gitmek için yola çıkan 38 yaşındaki Eren Köse'ye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerleri aşan bisiklet sürücüsü şarampolde bulunan ağacın altına savruldu. Köse'ye çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Kaza sesini duyan Yeşilova köyü sakinleri seslerin geldiği noktaya geldi. Olay yerine gelen vatandaşlar ağacın altında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Eren Köse'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaçan sürücü yakalandı

Olayın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve PTS incelemleri neticesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne sebep olan sürücünün kimliği ve aracın plakası tespit edildi. K.A. isimli otomobil sürücüsü, Taşköprü ilçesi Kastamonu Sinop karayolunda yakalandı. K.A., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Vatandaşların kaza sesini duyduğunda hayvanlara bir aracın çarptığını sandığını söyleyen Yeşilova köyü muhtarı Yılmaz Akgül, "Sabah saatlerinde evimde oturuyordum. Yol üzerindeki komşularımız beni aradılar, 'millet çevre yoluna koşuyor, galiba hayvanlara araba çarptı' dedi. Ben olay yerine gittiğimde jandarma ekipleri oradaydı. Karabük istikametinden Kastamonu istikametine giden bir bisikletliye sürücüsü bilinmeyen bir araç çarpmış. Biz olayı bu şekilde duyduk. Zaten jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler ve incelemelerde bulundular. Bizler sadece yolda bir bisikletinin ezildiğini gördük. Olayı gören millet de kaza yerine koştu, sonra da bariyerlerin kenarındaki ağacın altına yatmış vaziyette bir ceset bulundu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı

Joe Biden'dan kötü haber
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' soruna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var