Feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Feci kaza kamerada.

Feci kaza kamerada...Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bisiklet sürücüsü otomobilin çarpması ile birlikte böyle savrulmuş

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı 62 yaşındaki Hikmet Tepe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilin, bisiklete çarptığı an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca yönüne doğru giden M.Ç. idaresindeki 34 JA 065 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan 62 yaşındaki Hikmet Tepe kontrolündeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yere savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı bisiklet sürücüsü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, bisiklete çarpması ile birlikte bisiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Ersoy - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title