Gaziantep'te Kaza: 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 12 yaşındaki kız çocuğu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük kızın hayatını kaybetmesine neden olan feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 23 Ağustos günü Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Fatma Yener'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

5 gün sonra hayatını kaybetti

Olay sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Fatma, kazadan 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Deliler Mahallesi'nde defnedildi.

Feci kaza saniye saniye kamerada

Fatma Yenerin hayatını kaybetmesine neden olan feci kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma'ya otomobilin çarpma anı ve küçük kızın havada takla attıktan sonra yere düşerek metrelerce savrulma anları yer aldı.

Olayın yaşandığı yerde benzer çok sayıda kazanın yaşandığı öğrenilirken vatandaşlar gereken önlemlerin alınmasını istedi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP