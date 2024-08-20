Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobile çarpan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarp Ege Çakır idaresindeki 45 ANF 135 plakalı motosiklet Ali Rıza Caddesi üzerinde seyir halindeyken cadde üzerinde bulunan çapraz park alanına yanaşmaya çalışan Ata Ö. idaresindeki 45 AKJ 767 plakalı otomobile ardından park halindeki 45 ACF 261 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton zemine düşen motosiklet sürücüsü Sarp Ege Çakır ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.