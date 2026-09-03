Haberler

Bolu'da trafik kavgası: 180 bin lira ceza

Bolu'da trafik kavgası: 180 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’da trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilinden inerek motosiklet sürücüsüyle kavgaya karışan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobilinden inerek motosiklet sürücüsüyle kavgaya karışan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 22 Ağustos'ta Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında, sinyal verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, tek şeritli yolda motosikletin önünde durdu. Otomobilden inen 3 kişi ile motosiklet sürücüsü arasındaki sözlü tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen kişiler, motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavganın büyümesi önlendi. Taraflar daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Yaşanan tartışma ile çevredekilerin tarafları ayırdığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

180 bin lira ceza

Görüntülerin incelenmesinin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, otomobilden inerek kavgaya karışan sürücüyü tespit etti. Sürücüye, araçtan inerek kavgaya karışması nedeniyle 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

Bu aracın içinden neler çıktığını tahmin edemezsiniz!
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Günlerdir yaşam savaşı veriyordu! Acı haber geldi
Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş

Soruşturmada Albay ile eşinin savunmaları ortaya çıktı
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten olay