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Kayseri'de Tramvay Durağına Giren Otomobil: 1 Yaralı

Kayseri'de Tramvay Durağına Giren Otomobil: 1 Yaralı
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Kayseri Kocasinan'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Alparslan Tramvay Durağı'na girdi. Duraktakiler kıl payı kurtulurken, 73 yaşındaki Rabiye G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tramvay durağına giren otomobilde bulunan yaşlı kadın yaralandı. Duraktakilerin kıl payı kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı üzerinde G.G. (36) idaresindeki 38 AAZ 785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alparslan Tramvay Durağı'na girdi. Kaza anında durakta bekleyen ve kaldırımda bulunan vatandaşlar panik yaşarken, durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise otomobilde bulunanlara müdahale etti. Kazada yaralanan Rabiye G. (73) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin tramvay durağına girmesi ve durakta bekleyenler ile kaldırımda bulunanların yaşadığı panik yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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