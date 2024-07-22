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Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Ayrıca, aracın düştüğü tarlada yangın çıktı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Aracın düştüğü tarlada yangın çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 01.45 sıralarında Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Berkalp A. idaresindeki 41 ATU 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce yan bariyerlere, oradan da metrelerce aşağıdaki tarlaya uçtu. Feci kazada sürücü Berkalp A. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan U.B. ve S.T. ise yaralandı.

Öte yandan, aracın düştüğü tarlada yangın çıktı. Yangını gören araç sürücüleri durumu itfaiyeye haber verince, yangının trafik kazasından kaynaklı çıktığı tespit edildi. İtfaiyenin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürülürken, yaralılar metrelerce aşağıdaki tarladan güçlükle yukarı çıkarılarak ambulanslara taşındı. İki yaralı, Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri ise olay mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza mahallinde inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Muratlı trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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