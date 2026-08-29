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Manavgat'ta Feci Kaza: Motosikletteki 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Feci Kaza: Motosikletteki 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosiklette bulunan 18 yaşındaki Berke Buğra Demirtaş hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü Kemal Karacaoğlu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Murat Şimşek gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosiklette bulunan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolu'nun Taşağıl Mahallesi bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya yönüne giden Murat Şimşek idaresindeki 06 AG 4682 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kemal Karacaoğlu'nun kullandığı plakası takılı olmayan motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kemal Karacaoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berke Buğra Demirtaş (18) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karacaoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Murat Şimşek, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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