Koyun sürüsüne çarpan otomobil dehşeti yaşattı! 9 kuzu telef oldu

Otomobil koyun sürüsüne daldı 7 koyun ve anne karnındaki 2 kuzu telef oldu Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki otomobil, karayolunun karşısına geçmekte olan koyun sürüsüne çarptı.

Yaklaşık 80 koyun karayolunun üzerinden ağıla gitmek üzere karşıdan karşıya geçtiği sırada Enez istikametinden gelmekte olan M.K. idaresindeki 22 ABD 604 plakalı otomobil, geçişini tamamlamak üzere olan sürünün sonundaki koyunlara çarptı.

9 KUZU TELEF OLDU

Otomobilin içine daldığı koyun sürüsünde bulunan 7 koyun olay yerinde telef olurken hamile olan bir koyunun karnındaki 2 kuzu da anne karnından fırlayarak öldü. Otomobil ise maddi hasar aldı.

POLİSLER OLAY YERİNE GELDİ

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin tutanak tutmasının ardından telef olan koyunlar, bölgeye getirilen bir kamyonetin kasasına konularak kaza yerinden kaldırıldı.