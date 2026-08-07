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Batman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Mucize Kaza

Batman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Mucize Kaza
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Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarpıp boş araziye savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Batman merkeze bağlı Bayraklı köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpmasının ardından boş araziye savrulduğu trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan ağaca çarpan araç, çarpmanın etkisiyle savrularak boş araziye çıktı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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