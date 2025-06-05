Otomobil Kazasında Yolcuları Vatandaşlar Kurtardı

Otomobil Kazasında Yolcuları Vatandaşlar Kurtardı
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Otomobil Kazasında Yolcuları Vatandaşlar Kurtardı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında iki aracın çarpışması sonucu yolcular sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan yolculardan yaralanan olmadı.

Otomobil kazasında kapılar sıkıştı, yolcuları vatandaşlar kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada araçların kapıları sıkıştı, yolcular çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı, yaralanan olmadı.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begonya Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 AAD 775 plakalı Opel marka otomobil ile 41 ST 498 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 araçta da maddi hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle 41 ST 498 plakalı otomobilin kapıları sıkıştı ve yolcular araçtan inemedi. Yardıma ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların yardımıyla sıkışan kapılar açılarak yolcular dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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