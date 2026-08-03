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Kıl Payı Facia: Hatalı Sollama Kamerada

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Karabük-Yenice karayolunda hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Karabük-Yenice karayolunda hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Karabük-Yenice karayolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden kamyonun geldiğini fark eden sürücü, son anda kendi şeridine dönerek muhtemel kazayı kıl payı atlattı. Yaşanan tehlikeli anlar, arkadan gelen başka bir aracın kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, otomobilin karşı şeritte ilerlediği, kamyonla karşı karşıya gelmesinin ardından son anda manevra yaparak kendi şeridine döndüğü ve faciadan kıl payı kurtulduğu yer alıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından jandarma ekiplerinin aracı tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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