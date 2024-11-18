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Otomobil Kamyonete Çarptı: Maddi Hasar İle Atlatıldı

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Samsun'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kamyonete çarparak takla attı. Kazada yaralanan olmadı, ancak her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin kamyonete çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı

SAMSUN - Samsun'da otomobilin kamyonete çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Ulaştırma Bölge Müdürlüğü önündeki yan yolda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen E.D.'nin kullandığı 55 SG 240 plakalı Ford Fiesta marka/model otomobil, Barış İnan idaresindeki 55 ALH 913 plakalı Ford Transit marka-model kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet aydınlatma direğine vurduktan sonra savrularak durdu. Otomobil ise çarpmanın etkisi ile takla atarak yan yattı. Kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin alkol kontrolünde otomobil sürücüsü E.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayı anlatan kamyonet sürücüsü Barış İnan, "Ben şeridimde gidiyordum. Birden 55 SG 240 plakalı otomobil önüme çıktı. Otomobilin bana vurmasıyla birlikte ikimiz de ayrı şeride savrulduk. Bana vuran araç önümde takla attı. Ben de ona vurmamak için direksiyonu sola kırınca aydınla direğine vurdum. Benim aracımın önü göçtü. Bana çarpan kadın sürücü alkollü çıktı. Kendisiyle konuştum ve bana 'hakkını helal et' dedi. Ölümlü bir kaza olmadığı için ben de hakkımı helal ettim ama aracım ticari olduğu için işimden oldum. Arabamdaki zarar büyük, pert oldu. Hava yastıkları da açıldı" dedi.

Kazanın ardından yan yoldaki trafik aksarken, araçların çekilmesi ile ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil Kamyonete Çarptı: Maddi Hasar İle Atlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - 3.Sayfa
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