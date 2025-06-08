Otomobil İş Yerlerine Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil İş Yerlerine Çarptı: 1 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak iki işyerine çarptı. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Otomobil yoldan çıkıp 2 işyerine çarptı : 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak 2 iş yerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Aslanlar Sokak'ta meydana geldi. N.A. idaresindeki 78 SS 240 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kıraathane ve fırının duvarlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kıraathane sahibi M.B. savrulan taşların göğsüne gelmesiyle yaralandı. M.B. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. N.A., polis ekiplerine frenlerin şişmesi sonucu aracını durduramadığını söyledi. N.A. iş yerlerinin sahiplerine de masrafları ödeyeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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