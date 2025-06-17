Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Bolu'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
BOLU - Bolu'da otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 AAV 716 plakalı otomobil ile 14 ACT 452 plakalı elektrikli motosiklet sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa