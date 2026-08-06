Adıyaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2653 Sokakta Fadime T. idaresindeki 02 AGM 639 plakalı otomobil ile İmam Hüseyin C. (50), yönetimindeki 02 HH 922 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü İmam Hüseyin C., ile motosiklette yolcu olarak bulunan Tuğba C., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı