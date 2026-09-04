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Kırıkkale'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Otomobil Yolcusu Hız İddiasında Bulundu

Kırıkkale'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Otomobil Yolcusu Hız İddiasında Bulundu
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Kırıkkale'nin Millet Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yolcu Sevim Bodur, motosikletin yüksek hızla geldiğini ve kazanın bir anda yaşandığını iddia etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri inceleme başlattı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, motosikletin yüksek hızla geldiğini iddia ederek çarpışmanın saniyeler içinde yaşandığını anlattı.

Kaza, Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 71 ADF 171 plakalı Peugeot marka otomobil ile T.S. yönetimindeki 71 AES 583 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Bodur, motosikletin çok hızlı geldiğini öne sürdü. Kazanın bir anda meydana geldiğini anlatan Bodur, "O kadar hızlı geldi ki anlayamadık. Burası boştu, birden geldi çarptı. Az bir mesafeyi koruyamadı. Çok hızlı girmeseydi zaten böyle olmazdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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