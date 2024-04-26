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Otomobil ile kamyonetin çarpışma anı kamerada

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Aksaray'da seyir halindeki otomobil ile tali yoldan çıkan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile kamyonetin çarpışma anı kamerada

Aksaray'da seyir halindeki otomobil ile tali yoldan çıkan kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Sultanhanı ilçesi İstikamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BOTAŞ Dolum Tesisi yolunda seyir halinde olan Erkan Ç. idaresindeki 40 BH 035 Plakalı marka otomobil, tali yoldan dönüş yapan Rıfkı İ.idaresindeki 68 AD 938 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.N.(15), İ.N. ve kamyonette yolcu olarak bulunan T.İ.yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, tali yoldan çıkmaya çalışan kamyonetin yolda seyir halinde olan otomobil ile çarpışması sonucu savrulduğu görülüyor. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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