Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi duyurdu! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Otomobil ilçe girişindeki kemerin ayağına çarptı: 3 yaralı

Otomobil ilçe girişindeki kemerin ayağına çarptı: 3 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesi girişindeki kemerin ayağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesi girişindeki kemerin ayağına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABR 111 plakalı Opel marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ilçe girişindeki kemerin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi ambulanslarla Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.