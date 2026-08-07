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Çaycuma'da Otomobil Durağa Çarpıp Ters Döndü, Sürücü Alevlerden Kurtarıldı

Çaycuma'da Otomobil Durağa Çarpıp Ters Döndü, Sürücü Alevlerden Kurtarıldı
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde durağa çarparak araziye uçan otomobil ters döndü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde durağa çarparak araziye uçan otomobil ters döndü. Kazanın ardından araçta yangın meydana geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücüyü alevlerin arasından kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak-Çaycuma kara yolu üzerinde meydana geldi. Selçuk D. İdaresindeki 45 BA 264 plakalı otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki durağa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil araziye uçtu. Takla atarak ters dönen araçta yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yaralı sürücüyü alevlerin arasından kurtardı.

İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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