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Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti

Ordu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi Sivil Savunma Köprüsü'nde dün gece meydana gelen olayda, Hadi Temel'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Civil Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü Temel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Alperen Türker ve Akılay Cansu Yılmaz yaralandı.

Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Akılay Cansu Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti

Daha hayatının baharındaydı! Dereye uçan otomobildeki Cansu hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - 3. Sayfa

Cansu Yılmaz Şirinevler 3. Sayfa Haberler

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