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Kırklareli'nde Otomobil Bahçe Duvarına Çıktı: Asılı Kaldı

Kırklareli'nde Otomobil Bahçe Duvarına Çıktı: Asılı Kaldı
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Babaeski ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çıkarak asılı kaldı. Maddi hasarın oluştuğu kazada yaralanan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çıkarak asılı kaldı.

Kaza, Babaeski'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 39 AAD 984 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil kaldırıma çıkarak apartmanın bahçe duvarına yöneldi. Otomobilin ön kısmı apartman bahçesine inerken, arka kısmı bahçe duvarı üzerinde kaldı. Otomobil, kazanın ardından duvarda asılı vaziyette durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobilde ve bahçe duvarında maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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