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Aydın'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Aydın'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, önündeki aracın ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada büyük maddi hasar oluşurken, araçtaki 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre önündeki aracın ani fren yapması sonucu hakimiyeti kaybolan otomobil, savrularak aydınlatma direğine çarptı, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Muğla Karayolu Otogar Kavşağı yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler istikametine seyir halinde olan 09 AAK 530 plakalı otomobilin, iddiaya göre önündeki aracın ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince araç içerisindeki 2 kişinin genel kontrolleri yapıldı. Polis ekiplerince yolda güvenlik önlemleri alınırken, 2 yaralı kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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