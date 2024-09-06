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Otomobil ağaca saplandı: 2 yaralı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ok gibi ağaca saplandığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ağaca saplandı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ok gibi ağaca saplandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya'da Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Asri Mezarlık mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 37 ACD 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil, ardından da kaldırımda bulunan bir ağaca ok gibi saplandı.

Kazada sürücü ile A.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan A.D., ekiplerin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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