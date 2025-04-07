Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sefer yapan bir halk otobüsünün motor kısmı alev aldı. Otobüsten inen yolculardan biri yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde arıza verdi. Otobüsün motor kısmı alev aldı.
ÜFLEYEREK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI
Motor kısmında küçük çapta alevin yükselmesiyle yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten inen vatandaşlardan birinin yangını üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar başka bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Motorda çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa