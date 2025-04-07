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Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

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Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sefer yapan bir halk otobüsünün motor kısmı alev aldı. Otobüsten inen yolculardan biri yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır- Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü'nde arıza verdi. Otobüsün motor kısmı alev aldı.

ÜFLEYEREK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Motor kısmında küçük çapta alevin yükselmesiyle yolcular araçtan tahliye edildi. Otobüsten inen vatandaşlardan birinin yangını üfleyerek söndürmeye çalıştığı anlar başka bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Motorda çıkan yangın söndürüldü.

Otobüsün motorunda çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKadir Kurtman:

hoca mısın abi

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Kıcını koysaydı bari

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