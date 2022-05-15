Otobüsün 1 metrekarelik dolabından 3 kaçak göçmen çıktı - Haberler

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Otobüsün 1 metrekarelik dolabından 3 kaçak göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de Bosna Hersek plakalı otobüsün muavin koltuğunun altındaki 1 metrekarelik dolaba saklanan 3 kaçak göçmen, şoförün dikkati ile yakalandı. Mola yerinde dolaba saklandıklarını söyleyen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul'dan yolcu aldıktan sonra Bosna Hersek'e doğru yola çıkan otobüsün şoförü Edirne'ye geldiğinde yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolaptan sesler duydu.

OTOBÜSÜN 1 METREKARELİK DOLABINDAN 3 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

ŞOFÖR İHBAR ETTİ

Otobüsü durdurup, muavin koltuğunun altındaki dolabı açan şoför, burada 3 kişi ile karşılaştı ve durumu polise haber verdi. Gelen ekipler, 1 metrekarelik alana saklanan 3 kişiyi çıkardı. Bu kişilerin 2'sinin Fas, 1'inin de Filistin uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.

OTOBÜSÜN 1 METREKARELİK DOLABINDAN 3 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

MOLADA GİZLİCE GİRMİŞLER

Kaçak göçmenler, otobüs mola yerinde durduğunda dolaba saklandıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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