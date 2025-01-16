Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

Megakent İstanbul'da bir İETT otobüsünde cep telefonuyla kaydedilen görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Servis edilen videoda otobüsle seyahat eden bir şahsın arka koltukta oturan genç kızlara bakarak kendini tatmin ettiği görüldü.

"YAKALAYIN BU SAPIĞI"

X platformunda mide bulandıran bu görüntüleri paylaşan yüzlerce kullanıcı yetkililere çağrıda bulunarak "Yakalayın bu sapığı" diye seslendi.