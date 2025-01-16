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Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

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İstanbul'da bir şahıs, İETT otobüsünün arka koltuğuna oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler infial yaratırken, videoyu paylaşan kullanıcılar yetkililere "Yakalayın bu sapığı" çağrısında bulundu.

Megakent İstanbul'da bir İETT otobüsünde cep telefonuyla kaydedilen görüntü kısa sürede büyük infiale neden oldu.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Servis edilen videoda otobüsle seyahat eden bir şahsın arka koltukta oturan genç kızlara bakarak kendini tatmin ettiği görüldü.

"YAKALAYIN BU SAPIĞI"

X platformunda mide bulandıran bu görüntüleri paylaşan yüzlerce kullanıcı yetkililere çağrıda bulunarak "Yakalayın bu sapığı" diye seslendi.

Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti
Kaynak: Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Videoyu çeken dürzü neden müdahale etmemiş, film çekene kadar

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Haber YorumlarıAdem:

Niye otobüs boş mu idi.yokmuydu bi insan evladı engel olsun...

Yorum Beğen257
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Haber YorumlarıMurat Kara:

köpek

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Haber YorumlarıMurat Celik:

insanlık ölmüş idam şart

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Bu iti vuranın 40 yıl kölesi olurum

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Haber Yorumlarıtan dogan:

atin iceriye

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Haber YorumlarıDilek Usta:

Güzelim şehir de kimler yasiyor. Bunların hepsi toplayıp… Sizler karar verin

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Haber YorumlarıMehmet Ünal:

Video çeken kişi neden müdahale etmemiş bu kadar vurdum duymaz mı oldu bu millet hiçbir şey yapamıyorsan video çekeceğine neden polisi aramiyorsun insana sormazlar mi bu videoyu kasıtlı anlaşarak mi çektiniz diyerek? Ahlak bitmiş ülkede insanlıkta utanmazlar video çeken kişide yapan kadar benim gözümde suçludur!

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Haber YorumlarıFaik Yolak:

Alıcan bunu sokak hayvanlrına yem edıceksın baska cözümü yok

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Haber YorumlarıVEFA:

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