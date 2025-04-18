Otobüste eşini öptü, ortalık karıştı: Sevişme yeri mi burası

Kayseri'de otobüste yaşanan 'öpüşme' tartışması sosyal medyada gündem oldu. Şoförü yanağından öpen bir kadına yolcu "Sevişme yeri mi burası?" diyerek tepki gösterdi. Kadın, şoförün karısı olduğunu söylese de tartışma bitmedi, hatta hararetlendi. Tuhaf olay kameraya anbean yansıdı, videoya yorum yağdı.