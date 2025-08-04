Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

Ülke basınında yer alan haberlere göre, olay polis açıklamalarıyla ortaya çıktı. Bir yolcunun, bagajların bulunduğu bölüme erişim talebinde bulunması üzerine şoför durumdan şüphelendi. Valizin kıpırdadığını fark eden şoför, hemen yetkililere haber verdi.

CİDDİ BİR YARALANMA TESPİT EDİLMEDİ

Polis, şoförün valizi açtığında içeride 2 yaşında bir kız çocuğu ile karşılaştığını belirtti. Küçük kızın, bulunduğu sırada aşırı sıcak nedeniyle terlediği, ancak sağlık kontrollerinde ciddi bir yaralanma tespit edilmediği ifade edildi.

VALİZİN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından valizin sahibi olduğu belirlenen 27 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Zanlının, "kötü muamele" ve "ihmalkârlık" suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı.