Denizli'deki otobüs faciasında eşini ve bebeğini kaybeden acılı anne konuştu

Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak alev alması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada, eşini ve 9 aylık bebeğini kaybeden acılı anne konuştu. Kazanın hemen ardından 5 yaşındaki oğlunu camdan attığını ve yolcuların kaçmak üzereyken çocuğunun üzerine doğru atladığını belirten anne, alevlerin yayılmasıyla birlikte eşinin 9 aylık bebeğini korumak için üzerine siper olduğunu ancak kurtaramadıklarını söyledi.

İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün küle döndüğü kazanın en dramatik hikayelerinden Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda Şen, 5 yaşındaki oğulları Siraç ve henüz 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç Şen ile birlikte Kurban Bayramı tatilinde Sevda Şen'in ailesini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitti. Yaşadıkları şehir olan Antalya'ya dönüş yolunda feci kazaya yakalanan aileden anne Sevda Şen, otobüsün alev almasının ardından kucağındaki bebeğini eşine verdi, ardından camı kırıp 5 yaşındaki oğlunu dışarıya attı. Bu sırada diğer kaçan yolcuların oğlunun üzerine doğru atladığını gören anne, yine dışarıya atlayıp onu kurtarmaya çalıştı. Tam bu sırada alevlerin arasında kalan eşi Civan Şen ve 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç Şen, can verdi.

"Bebeğime siper oldu, beraber gittiler"

Antalya'da eşinin ve bebeğinin cenazelerini almak için bekleyen Sevda Şen, kaza anı yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Kazada ellerinde yanıklar oluşan ve aldığı sakinleştiricilerle ayakta durmakta zorlanan Şen, "Ailemizin yanına Kurban Bayramı için gitmiştik, dönüş yolundaydık. Bebeğime mama yapmıştım, eşim yan koltukta oturuyordu. Oğlumla diğer ikili koltukta oturuyordum. Bebeğimin mamasını yedirdikten sonra uyudu. Benim de gözlerim biraz dalmıştı. Tam uyuyacağım esnada otobüs bariyerlere çarpıp kaza yaptı. Bir anda otobüsün önü alev almaya başladı. Oğlum yere düşünce ben bebeği eşimin kucağına verdim, alevin bize doğru geldiğini görünce camı patlatıp oğlumu aşağıya attım. İnsanlar oğlumun üstüne atlıyorlardı, onu ezmesinler diye ben de atladım. Eşim de arkamdan bebeği bana verir diye düşündüm. Alev bir anda onların üstüne geldi. Otobüs patlamaya başlayınca ben de kaçmak zorunda kaldım. Eşim sanırım o kargaşada sıkıştı. Bebeğime siper olup gitmiş" dedi.

"Benim canımı aldılar"

Firmadan ve ihmali olanlardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekleyen acılı anne, "Benim canımı aldılar, ben de o firmanın kapanmasını istiyorum. Elimden geleni yapacağım, benim canımı yaktılar, onların da canı yansın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı