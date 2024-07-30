Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti

Sosyal medyada yayınlanan bir video infial yarattı. Sapık gencin yaptıkları anbean kameraya yansıdı.

Eskişehir'de bir otobüs durağında çekilen videoda, genç bir adamın bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin ettiği anlar yer aldı. Gencin yaptığı rezilliği fark eden kadın bir anda yerinden kalkarak uzaklaştı.

Eyleme devam eden şahıs, hiçbir şey olmamış gibi gelen otobüse binerek uzaklaştı.