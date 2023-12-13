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Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar

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Başakşehir Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircide çıkan yangında, iş yeri alev topuna döndü. İçerideki araçlar forklift yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Oto tamircide korkutan yangın: Araçları forklift ile kurtardılar

İSTANBUL - Başakşehir Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir oto tamircide yangın çıktı. İş yeri alev topuna dönerken, içerideki araçlar forklift yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Dolapdere Sanayi Sitesi içerisindeki oto tamircide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İş yeri alev topuna dönerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye olay yerine gelene kadar, iş yeri önündeki araçları esnaf fotklift ile kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman iş yeri içerisinde patlamaların gerçekleştiği de görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir Dolapdere İtfaiye İş Kazası Kurtarma İtfaiye Güvenlik 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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