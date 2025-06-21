Otları temizlemek için yaktığı ateş komşusunun evine sıçradı

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Otları temizlemek için yaktığı ateş komşusunun evine sıçradı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otları temizlemek amacıyla yakılan ateş, alevlerin kontrolsüz büyümesi sonucu komşunun evinde yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde evinin önündeki otları yakan şahsın kontrolünden çıkan alevlerin büyümesi sonrası yan bahçede bulunan komşunun evinde yangın çıktı. Yangın, evde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi Ömer Karabulut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi. Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf Coşkun'a ait evde yangına sebep oldu. Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı. Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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