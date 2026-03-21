Eskişehir'de kayıp otizmli gençten iyi haber

Eskişehir'de dünden beri kendisinden haber alınamayan otizmli gencin, evine geri döndüğü öğrenildi.

Uluönder Mahallesi Çalış Sokak'ta ikamet eden Baran Y. (18), dün saat 20.00 sıralarında evinden ayrılmış, kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine polis ekiplerince arama çalışmaları başlatılmıştı. Kayıp olarak aranan gencin, kendi başına evine geri döndüğü öğrenildi. Otizmli gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı