Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Konaklama işletmeciliği yapan genç bir kadının paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bir müşterinin teslim ettiği odanın halini kayıt altına alan işletmeci, karşılaştığı manzaraya isyan ederek, "Bu kadarını ilk defa görüyorum. Böyle yaşanmaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÇÖPLER YERE SAÇILMIŞ

Paylaşılan görüntülerde odanın neredeyse tanınmaz bir hâle geldiği görülüyor. Çöplerin yerlere saçıldığı, yatakların dağınık olduğu, banyo ve lavabonun kullanılamaz durumda olduğu anlar, izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı. Genç işletmeci, yıllardır bu sektörde çalıştığını ancak böylesine kötü bir tabloyla ilk kez karşılaştığını vurguladı.

"PERDELERE VARANA KADAR ÇİKOLATA İÇİNDE"

Kamera karşısında duygularını dile getiren işletmeci, "Vicdanı olan kimse bu kadarını yapmamalı. Benim 1-2 saat içinde bu odayı temizleyip başka bir misafire verebilmem imkanım yok. Perdelere varana kadar çikolata içinde, koltuklar yağ içinde" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı genç işletmeciye destek mesajları gönderdi. Kimi, "İşletmeciler gerçekten çok zor şartlarda çalışıyor" yorumunu yaparken, kimileri de "Müşteri olmak her şeyi yapma hakkı vermez" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.