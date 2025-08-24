Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz

Otel işletmecisini isyan ettiren görüntü: Böyle yaşanmaz
Güncelleme:
Konaklama işletmeciliği yapan genç bir kadının paylaştığı görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Bir müşterinin teslim ettiği odanın halini gözler önüne seren işletmeci "Bu kadarını ilk defa görüyorum. Böyle yaşanmaz" sözleriyle yaşananlara isyan etti. Videoda odanın her yanına çöpler atıldığı ve lavabonun ağzına kadar bulaşıkla dolu olduğu görüldü.

ÇÖPLER YERE SAÇILMIŞ

Paylaşılan görüntülerde odanın neredeyse tanınmaz bir hâle geldiği görülüyor. Çöplerin yerlere saçıldığı, yatakların dağınık olduğu, banyo ve lavabonun kullanılamaz durumda olduğu anlar, izleyenlerde büyük şaşkınlık yarattı. Genç işletmeci, yıllardır bu sektörde çalıştığını ancak böylesine kötü bir tabloyla ilk kez karşılaştığını vurguladı.

"PERDELERE VARANA KADAR ÇİKOLATA İÇİNDE"

Kamera karşısında duygularını dile getiren işletmeci, "Vicdanı olan kimse bu kadarını yapmamalı. Benim 1-2 saat içinde bu odayı temizleyip başka bir misafire verebilmem imkanım yok. Perdelere varana kadar çikolata içinde, koltuklar yağ içinde" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı genç işletmeciye destek mesajları gönderdi. Kimi, "İşletmeciler gerçekten çok zor şartlarda çalışıyor" yorumunu yaparken, kimileri de "Müşteri olmak her şeyi yapma hakkı vermez" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bende çer çöp pislik sigara izmariti dolu sokakların kaldırımların halini size göstersem neyi değiştirir yurdumuz insanı zihniyetini bu şekilde yollara sokaklara kaldırımlara yansıtıyor yolda yürürken çoğu kişi tersten yürüyor eminim sizin çoğunuza öğretmeniniz yürürken merdivenleri kullanırken daima sağdan gidin diyede öğretmemiştir .. şehirlerde kalabalık yerlerde yapılması gereken davranışları bize 55 sene önce öğretmişlerdi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Menajeri, Barış Alper'in Galatasaray'daki maaşını açıkladı
