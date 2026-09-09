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Ot yangınında 6 dönüm alan kül oldu

Ot yangınında 6 dönüm alan kül oldu
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen ot yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan kül oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen ot yangınında yaklaşık 6 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi Ray Caddesi üzerinde bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler alana yayılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında yaklaşık 6 dönümlük alan küle dönerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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