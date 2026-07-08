Ot biçme kavgasında 78 yaşındaki kuzenini ağır yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis talebi

Kocaeli'de 2022 yılında tarladaki otların biçilmesi meselesi yüzünden çıkan kavgada 78 yaşındaki kuzenini tüfek dipçiğiyle darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ağır yaralanan müşteki ise olaydan 3 yıl sonra hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 10 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda, akraba ve tarla komşusu olan Y.A. (69) ile olay tarihinde 78 yaşında olan Recep Arık arasında tarladaki otların biçilmesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A., traktördeki Recep Arık'ın elinden tüfeğini aldı ve müştekiyi tüfeğin dipçiğiyle yüzüne vurarak darp edip ağır yaraladı. Alınan sağlık raporlarında, Recep Arık'ın hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, hayati fonksiyonlarının ağır derecede etkilendiği ve yüzünde kalıcı iz oluştuğu belirtildi.

"Bana haksız şekilde vuran, öldürmeye çalışan sanıktan şikayetçiyim"

Başından aldığı darbelerle ağır yaralanan ve hayati tehlike geçiren Recep Arık, olaydan yaklaşık 3 yıl sonra, 2025 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetmişti. Recep Arık, vefatından önce 27 Mart 2025'te görülen duruşmadaki ifadesinde, haksız saldırıya uğradığını belirterek sanıktan şikayetçi olmuştu. Arık, "Kafamdan yaralandım, beyin ameliyatı geçirdim. Rahatsızlığım hala devam etmektedir. Sanığa tahrik edici söz söylemedim. Bana haksız şekilde vuran, öldürmeye çalışan sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"Seni geberteceğim' dedi, tüfek çıkardı"

Tutuksuz sanık Y.A. ise önceki celselerde alınan savunmasında, müştekinin kendisine küfrederek tüfek doğrulttuğunu, kendisini korumak amacıyla müdahale edip tüfeği elinden aldığını iddia ederek, "Müşteki amcamın oğlu olur. Aramızda daha önce tartışma öncesinde olmuştu. Bundan dolayı görüşmüyorduk. Akrabamız İsmail A. haberim olmadan benim ve müştekinin bahçesini biçmiş. Müştekinin bahçesinin az bir kısmını manevra yapacağı yerleri biçmiş, müşteki beni gördüğünde sinkaflı küfür ederek, 'Benim yerimi biçmişsin' dedi. Haberim olmadığını söyledim ancak küfür etmeye devam etti. Eve gideceğim sırada 'Seni geberteceğim' dedi. Pantolonun paçasına tüfeği sarmış, bunu çıkarıp bana doğrulttu. Traktöre atladım. Kendisine müdahale ettim. Yumruk ile vurdum. Burnu kanamaya başladı. Tüfeği elinden aldım. Traktörden inerek buradan ayrıldım. Tüfek ile bir yere ateş etmedim" diye konuştu.

13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Y.A.'nın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı